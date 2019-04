Lachs oder Rinderfilet: Welches Lebensmittel ist besser?

Rinderfilet enthält wenig Kalorien, dafür umso mehr Proteine und Eisen © Lisovskaya Natalia / Shutterstock.com

Lachs enthält viele gesunde Fette

Rinderfilet liefert gerade mal 4 Gramm Fett pro 100 Gramm. Lachs hingegen stolze 14 Gramm. Auf den ersten Blick ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Doch so einfach ist es nicht, denn man unterscheidet zwischen den "guten" ungesättigten und den "schlechten" gesättigten Fettsäuren. Die im Lachs enthaltenen essentiellen Fettsäuren sind für Ihren Körper lebensnotwendig. Einige der wichtigsten sind hierbei die Omega-3-Fettsäuren. Mit einem Omega-3-Gehalt von 3,57 Gramm pro 100 Gramm versorgt Lachs Ihren Körper mit diesen guten Fetten. Die wirken sich positiv auf den Cholesterinwert und Ihren Blutdruck aus und schützen Ihr Herz. Rinderfilet enthält gerade einmal 0,04 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm.

Beim Fleisch sollten Sie in jedem Fall eine fettarme Sorte wählen. Rumpsteak, Rinderfilet oder ein Steak aus der Rinderhüfte sind dabei besonders fettarm und enthalten nur wenige gesättigte Fettsäuren, während das Rib-Eye Steak zum Beispiel fast das doppelte an schlechten Fetten liefert.

Ist der hohe Cholesterinwert im Lachs schlecht?

Bei Cholesterin handelt es sich nicht um Fett selbst, sondern um eine Art Fettbegleitstoff, bei dem man genauer hinschauen muss. Mit einer allgemeinen Angabe des Cholesterinwertes lässt sich wenig anfangen. Während das gute HDL-Cholesterin (high-density-lipoprotein) Fettablagerungen abträgt und somit die Gefäße schützt, führt das schlechte LDL-Cholesterin (low-density lipoprotein) zu Gefäßverkalkungen. Das steckt vor allem in fettreichen Fleischsorten. Ein Rinderfilet kommt da noch ganz gut weg. Lachs ist hingegen reich an gutem HDL Cholesterin und schützt so sogar Ihr Herz vor gefährlichen Ablagerungen.

Fisch und Fleisch enthalten viele Vitamine

Auch in Fisch und Fleisch stecken viele wichtige Vitamine, unter anderem viele B-Vitamine, Vitamin A, D und E. Die stärken nicht nur das Immunsystem, sondern auch die Nerven, werden für die Blutbildung sowie die Zellteilung benötigt und schützen als Antioxidantien die Zellen vor freien Radikalen. Bei Lachs sticht vor allem der hohe Vitamin A und E Gehalt ins Auge, bei denen er das Steak um ein Vielfaches überbietet. B-Vitamine liefern beide in hohen Mengen. In der Vitamin-Gesamtrechnung hängt der Lachs das Steak jedoch ab.