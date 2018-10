Reife Frauen: Warum der Sex mit erfahrenen Frauen besser ist

Reife Frauen stehen so richtig im Saft. In kaum einem Alter ist eine Frau sexhungriger, leidenschaftlicher und experimentierfreudiger im Bett, so Studien. Warum Sex mit erfahrenen Frauen so scharf ist

Es sind die Worte der Stunde: MILFs und Cougars sind die heißesten Hauptdarstellerinnen in Männerfantasien. Und das Sexleben der Ü40-Generation kann sich wirklich sehen lassen, wie eine Umfrage des Erotik-Portals Lovepoint.de ans Licht bringt: Die Mehrheit der 2889 befragten Mitglieder jenseits der 40 hat nämlich mehr Spaß am Sex als noch vor 10 Jahren. Satte 78 % der Frauen gaben an, mehr Lust als noch in jüngeren Jahren zu verspüren, 44 % der Männer ebenfalls. Und auch was wechselnde Stellungen (und Partner!) angeht, sind reifere Frauen deutlich aufgeschlossener.

Warum haben reife Frauen mehr Lust auf Sex?

Frauen ab 40 haben mehr Lust auf Sex – doch woran liegt's? Ganz einfach: Ältere Frauen wissen oft genauer, was sie sich im Bett wünschen und wie sie ihre Bedürfnisse am besten befriedigen. Gleichzeitig fühlen sie sich sowohl Frauen (71 %) als auch Männer (56 %) aufgrund ihrer Lebenserfahrung wohler in ihrem Körper, als noch mit 20 oder 30 Jahren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Orgasmus-Rate der Damen im Alter wieder ansteigt: 46 Prozent der Frauen gaben nämlich an, öfter einen Orgasmus zu haben, seitdem sie über 40 sind. Bei den Männern waren es nur magere 10 %.

Ursache für das sexuelle Verlangen von Frauen jenseits der 40 sind die Sexualhormone. Das Verhältnis von Östrogen und Testosteron im Körper verändert sich. Die Frau wird sozusagen "männlicher" und hat deswegen oft auch sexuelle Bedürfnisse wie ein sexuell aktiver Mann.