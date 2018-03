Zyklus der Frau: Frauen während des Eisprungs leidenschaftlicher

Heiße Eisprungphase +++ Macht Testosteron blöd? +++ Erschöpfte Spermien

Heiße Eisprungphase

Frauen fühlen sich während des Eisprungs besonders attraktiv, kleiden sich unbewusst aufreizend und sind leidenschaftlicher als sonst. Dies ist das Ergebnis einer Studie der University of California in Los Angeles. Doch die Forscher warnen: In dieser Zeit neigen Frauen auch eher zum Seitensprung.

Macht Testosteron blöd?

US-Forscher der Universität Yale wiesen nach, dass Gehirnzellen absterben, wenn der Wert des männlichen Sexualhormons zehnfach erhöht ist. Die gute Nachricht: Solche Extremwerte treten nur bei Einnahme von Steroiden (Doping) auf.

Erschöpfte Spermien

Männer, die Sport bis zur völligen Erschöpfung treiben, müssen drei Tage lang mit verminderter Qualität und Menge ihrer Spermien rechnen. Spanische Wissenschaftler der Universität Cordoba erklären dies mit nachlassender Hormonproduktion. Bei Kinderwunsch also lieber moderat trainieren.