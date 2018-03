Angst vor Übergewicht: Frauen denken ständig an ihre Figur

Kaum eine Frau kann ihr vermeintliches Übergewicht vergessen. Dagegen ist nur jede 50. mit ihrer Figur zufrieden

Während Männer nachweislich fast immer an Sex denken, können Frauen kaum eine Viertelstunde existieren, ohne Ihr vermeintliches Übergewicht zu beklagen. In einer Umfrage des britischen Magazins Grazia gab fast ein Drittel der britischen Frauen an, sich sogar minütlich um ihre Linie zu sorgen.

Gut 40 Prozent essen deswegen eingeschränkt, die Hälfte lüge bezüglich ihres Körpergewichts und jede Dritte schneide das Größenetikett aus der Kleidung. Nur zwei Prozent der 5000 Befragten waren dagegen mit ihrer Figur zufrieden.