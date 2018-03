Tierische Flirthilfe: Frauen kennenlernen dank Hund

Mit einem Hund an der Leine kann man ganz einfach Frauen kennenlernen. Doch nicht jede Rasse ist dafür geeignet. Mit diesen Vierbeinern haben Sie bald auch ein Mädel an der Leine

Die Partnerbörse amio.de untersuchte, mit welchem Hund an der Leine Singles am ehesten in einen Flirt verwickelt werden:

Platz 1 : Golden Retriever: 75 Prozent aller Deutschen gab an, dass er die ideale Flirthilfe sein

Platz 2: Schäferhund (59 Prozent)

Platz 3 : Yorkshire Terrier (56 Prozent)

Platz 4 : Dackel (53 Prozent)

Platz 5 :Pudel (51 Prozent)

Platz 6:Mops (43 Prozent)

Kampfhunde lagen auf den letzten Plätzen. Dennoch hielten immerhin noch 14 Prozent der 1.006 Befragten Halter von Dobermännern und Rottweilern (12 Prozent) für attraktiv.