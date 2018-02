Auf diese Pornos stehen Frauen wirklich

Sinnlicher Sex unter Frauen trifft den weiblichen Porno-Geschmack © ArtStudia Group / Shutterstock.com

Auf welche Pornos stehen Frauen?

Aber welchen Film sucht sich eine Frau aus, wenn sie Lust auf ein bisschen visuellen Spaß hat? Okay, dass sie sich keine Spritzstreifen mit Titeln wie "Black Cock Down" oder "Klinik der Schande" anschaut, versteht sich von selbst. Aber Filme, in denen es heftig zur Sache geht (man denke nur an SM-Spiele in Fifty Shades of Grey) dürfen es auch gern mal sein. Wann also hört für Frauen Erotik auf und wo fängt Schweinkram an? Eine Antwort könnte eine von Pornhub veröffentliche Statistik geben. Der Trend der Suchergebnisse von Nutzerinnen zeigt, dass die Damen am häufigsten mit dem Begriff "Lesben" nach Videos suchen. (Bei Männern führt der Begriff "milf" die Hitliste an). Auf Platz 2 folgt "Scissoring", damit ist eine lesbische Spielart gemeint. Erst auf Platz 3 könnte ein männlicher Darsteller ins Spiel kommen: Hier steht der "Dreier". Aber selbst in dieser Kategorie können die Damen unter sich bleiben. Platz 4 deutet darauf hin, dass es einige Frauen eben doch auch deftig mögen können. Hier steht der "große schwarze Penis" (also doch "Black Cock Down"?). Doch auf diese Suchanfrage folgt "Lesbe verführt Heterofrau". Sie sehen, Frauen schauen am liebsten anderen Frauen beim Sex zu.

