Weibliche Sex-Signale: Frauenwünsche im Bett verstehen

Aktivität und Genießen

Die Balance zwischen Anbetung und Dominanz ist eine der entscheidenden Variablen für das Glück im Bett

Stillgelegen! Keine Bewegung! Sie lachen – aber so läuft es doch meistens. Natürlich ist Sex etwas Gegenseitiges – aber oft ist es eben doch so, dass einer etwas tut, und der andere schaut zu. Oder still daliegt und genießt. Was die Vorlieben von Mann und Frau betrifft, so gibt’s da sicherlich keine klaren Unterschiede: Jeder lässt sich gerne mal verwöhnen, alle haben Vorstellungen, die sie selbst gern in die Tat umsetzen. Der heikle Punkt dabei ist mehr die Abstimmung der Aktivitäten aufeinander und die Balance zwischen Anbetung und Dominanz.

Er bevorzugt meistens die Variante, in der er Chef ist und sich verwöhnen lässt – bis zu dem Punkt, an dem er ihr zeigen will, wo der Hammer hängt. Sie ist vielleicht bis zu einem gewissen Maße bereit, bei dieser Rollenverteilung mitzuspielen – aber nur, wenn sie sich nicht als seine Sex-Sklavin fühlt (von ein paar Einzelfällen, deren Telefonnummern wir nicht herausgeben, einmal abgesehen). Soll heißen: Wenn Sie verwöhnt werden wollen, müssen Sie zwischendurch auch mal auf die Knie.

Je mehr Ihre Bettgenossin das Gefühl hat, dass Sie sich auf ein gleichberechtigtes Miteinander einlassen, desto eher ist sie bereit, Ihre Chef-Vorstellung im Bett mitzutragen. Wenn es Sie umgekehrt danach gelüstet, einmal von ihr dominiert zu werden, dann sollten Sie sich bemerkbar machen –

nein, nicht am Boden krümmen und um Bestrafung flehen! Das ist unsexy und für alle Anwesenden ein Schock. Beginnen Sie damit, ihr zu sagen, dass Sie es genießen, wenn sie auf Ihnen reitet. Und dabei Ihre Arme hinter Ihrem Kopf festhält. Oder Sie fesselt. Sie werden schon merken, wie weit sie gehen will.