Nasennebenhöhlen: So kommen Sie mit freier Nase durch die Erkältungszeit

Wann muss man die Nebenhöhlen operieren?

Ihre Nebenhöhlen machen ständig Probleme oder der Infekt geht seit Monaten nicht weg? Dann können Sie Ihren Arzt fragen, ob eine OP helfen kann ist. "Eine Operation ist vor allem bei chronischen Verläufen oder sehr oft wiederkehrenden Nebenhöhleninfekten sinnvoll. Besonders gut sind die Erfolgschancen, wenn Engstellen der Abflusswege der Nasennebenhählen Ursache für das Problem sind, also die Ostia von sich aus zu eng ist", so der Arzt. Bei den minimalinvasiven Eingriffen über die Nasenlöcher werden diese Engstellen vergrößert. Bei chronischen Nebenhöhlenentzündungen mit Polypenbildung hilft eine OP dagegen selten wirklich langfristig. "Polypen sind eine Sonderform der Nasennebenhöhlenentzündung, die seit einigen Jahrzehnten stark erforscht wird", erklärt Tesche. Da hierbei aber die Schleimhaut selbst stärker erkrankt ist, kann man die Ursache schwerer behandeln und nicht einfach "wegoperieren".

Gibt es gefährliche Nebenhöhlen-Krankheiten?

"Die meisten akuten Nebenhöhlenentzündungen heilen ganz von selbst wieder aus, selten werden sie überhaupt chronisch", so der Experte. In Einzelfällen kann die Infektion aber auf die Augen oder die Hirnhaut übergreifen, dann bekommen Sie sehr starke Schmerzen in den Bereichen. In dem Fall müssen Sie sofort ins Krankenhaus und operiert werden!

Neben starken Schmerzen im dem Bereich gibt es ein weiteres Alarmsignal, auf das Ärzte achten: Nebenhöhlen sind in der Regel symmetrisch jeweils gesund oder entzündet. Ist aber eine Seite kerngesund, während die andere deutlich beeinträchtigt ist, deutet das darauf hin, dass ein Tumor vorliegt. "Krebs in den Nebenhöhlen ist extrem selten, es gibt aber Berufsgruppen wie Tischler und Schreiner, die viel Staub von Hartholz einatmen und ein höheres Risiko für bösartige Neubildungen haben", warnt Tesche. Am Anfang steht dabei oft ein einseitiger, teils blutiger Schnupfen. Auch in diesem Fall sollten Sie auf jeden Fall zum Arzt.

Um die ein oder andere Erkältung in Ihrem Leben werden Sie wohl nicht herumkommen. Damit bei all dem Husten und Schniefen nicht auch noch Ihre Nebenhöhlen verstopfen, können Sie unsere Tipps befolgen. Dann sind Sie gegen die Erkältungssaison gewappnet.