Süße Cholesterinfalle: Frische Eier statt Schoko-Eier

Zu Ostern sollten Sie lieber frische Hühnereier als Schokoladen-Naschereien essen. Das belastet den Cholesterinspiegel nicht so stark. Sind die aber chemisch gefärbt, können sie Allergien auslösen

Übermäßige Nascherei und üppige Mahlzeiten treiben an den Festtagen den Cholesterinspiegel in schwindelerregende Höhe: Aber wenn schon essen, dann lieber Hühnereier als Süßigkeiten, warnt das Deutsche Institut für Ernährung und Diätetik in Aachen: Studien hätten nämlich gezeigt, dass der Cholesterinspiegel deutlich stärker von der Aufnahme gesättigter Fettsäuren in tierischen Fetten beeinflusst wird, als von der Cholesterinzufuhr aus frischen Hühnereiern.

Aber essen Sie am besten keine gefärbten Eier, die mit Chemikalien gefärbt sind. Die können nämlich Allergien auslösen. Und das auch dann, wenn die Farben lebensmittelrechtlich zugelassen sind und damit als gesundheitlich unbedenklich gelten. Darauf weisen die Experten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hin. Vorsicht sei vor allem bei Azofarbstoffen wie E122 (Azorubin), E127 (Erythrosin) und E102 (Tartranzin) geboten, so die Gesundheitswächter.

Azofarbstoffe sind als schwache Allergene bekannt und stehen in Verdacht, Hyperaktivität bei Kindern auszulösen. Bei sensiblen Menschen können Sie allergische Reaktionen wie Nesselsucht, Asthma und Atemnot auslösen. In der EU müssen Produkte mit Azofarbstoffen mit dem Warnhinweis "Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen" gekennzeichnet sein. ABER: "Stempelaufdrucke und Farbverzierungen auf den Schalen von Eiern" sind davon ausgenommen!

Besonders beim Selberfärben ist Vorsicht geboten: Greenpeace testete aktuell 60 Ostereierfarben und unglaubliche 50 der 60 untersuchten Produkte zum Selberfärben beinhalteten bedenkliche Farbstoffe. Alternativ kann man seine Eier übrigens rein pflanzlich färben: Rotkohl zum Beispiel färbt sie blau, Spinat grün und Zwiebelschale schön rot-braun.

