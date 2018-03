Typveränderung: Welche Frisur passt zu mir?

Vorher: "Meine Haare machen immer, was sie wollen“, sagt Philipp Holmberg, 21, Student. Nachher: "Durch das Umstyling klappt das Frisieren auch zu Hause easy." © Andrea Rüster

Philipps Haare waren ihm zu lang, zu wuschelig und zu undefiniert. Seinem Wunsch nach einem un­komplizierten Schnitt kam unser Experte Said Rubaii, Friseur und Gewinner der Kategorie Herren bei den German Hairdressing Awards 2017, gerne nach: kurze Seiten und lockiges Deckhaar. Rubaii rät: "Die Haare an der Luft trocknen lassen, um definiertere Locken zu bekommen." In der Trockenphase nicht mit den Händen durch das Deckhaar gehen, weil sich sonst die Haare automatisch glätten.

"Die kurzen Haare an den Seiten sind neu für mich. Dieser Look gefällt mir allerdings sehr gut, und das Styling ist easy", sagt Philipp.

Ein Stufenschnitt macht aus langen Haaren eine Frisur