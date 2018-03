Eisprung: Fruchtbare Frauen haben sexy Stimme

Frauen wirken zur Zeit ihres Eisprungs besonders sexy. Ihre Stimme ist dann besonders wohlklingend und verführerisch

Frauen klingen schöner, wenn sie sich in ihrer fruchtbaren Phase befinden. Damit wirken sie besonders attraktiv auf Männer, so eine US-Studie.

Die Forscher der State University of New York in Albany hatten Männern und Frauen Tonbandaufnahmen mit Frauenstimmen vorgespielt. Die Probanden sollten die Attraktivität der Worte bewerten. Ergebnis: Beide Geschlechter empfanden die Stimme von Frauen in ihrer fruchtbaren Phase als besonders sexy, erklärt Studienleiter Gordon Gallup. Umgekehrt wurden die Worte der Frauen, die sich außerhalb ihres Zyklus befanden, als unattraktiv eingestuft.

Eine mögliche Erklärung liegt in der Evolution, behauptet Gallup: Um keine übertriebende Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, haben fruchtbare Frauen subtile Signale entwickelt. Folge: Männer seien sensibler für derartige Anzeichen geworden.

Fruchtbarkeit zahlt sich aus

Andere Studien hatten bereits belegt, dass sich die Stimme der Frau in ihrer fruchtbaren Phase verändert. US-Forscher der Universität New Mexiko hatten festgestellt, dass Striptease-Tänzerinnen an ihren fruchtbaren Tagen mehr Trinkgeld erhielten als die übrige Zeit. Das liege aber nicht nur an der Stimme. Schließlich wirke dann auch der weibliche Körper attraktiver, so die Forscher.