Attraktivität: Wahre Schönheit kommt vom Eisprung

Was genau aber für das bessere Aussehen verantwortlich war, konnte Roberts nicht ausmachen. Eventuell liegt das an der helleren Hautfarbe, größeren Pupillen oder den Lippen. Am Haarschnitt liegt es auf alle Fälle nicht, so der Forscher. Auch mit verdeckten Haaren wurden die fruchtbaren Frauen als attraktiver erkannt.

Immerhin zeigt die Untersuchung aber, dass auch bei Menschen die fruchtbare Periode von außen erkennbar ist. Bislang vermuteten die Wissenschaftler, dass das nur bei Tieren der Fall sei. Bei Schimpansenweibchen etwa schwillt dann die Vagina rosarot an.

Andere Studien haben gezeigt, dass Ohren und Brüste in den Tagen vor dem Eisprung symmetrischer werden.