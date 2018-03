Opas Sperma

Fruchtbare Rentner: Die Sperma-Qualität von 60jährigen Männern ist wesentlich besser als die von 20jährigen, ergab eine dänische Studie.

Das Wissenschaftler-Team um Prof. Jens Bonde an der Universität Arhus hatte für die Studie 1000 Männer aller Altersgruppen untersucht. Das Ergebnis: Der durchschnittliche Zwanzigjährige hat nur halb so viele Samenzellen wie der durchschnittliche Sechzigjährige. Viele der jüngeren Männer seien sogar beinahe unfruchtbar gewesen, so die Forscher.