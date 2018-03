Workout-Test: Functional Training als Fitness-Kurs

INTENSIVPROGRAMM FÜR ZEITSPARER

So geht Functional Training Die Übungen – zumeist funktionelle Bodyweight-Übungen, aber auch solche mit Equipment – werden in einem Zirkel ausgeführt. Trainiert wird in Kleingruppen mit etwa 15 Leuten. Die Einheit dauert zirka 30 Minuten. Der Zirkel wird je nach Teilnehmerzahl mehrfach durchlaufen. Die Belastung liegt in der Regel bei 30 bis 60 Sekunden, die Erholungspausen sind kürzer.

Da geht Functional Training Deutschlandweit bieten fast alle Fitness-Studios passende Kurse unter den verschiedensten Namen an. Die Gebühr ist zumeist in Mitgliedsbeiträgen enthalten.



Koordiantion: ***

Muskeln: ***

Ausdauer: ****