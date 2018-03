Fuselstoffe: Fuselstoffe im Bier

Wer allerdings mal eines über den Durst trinkt für den kann das Erwachen am nächsten Morgen ein Albtraum sein: Klopfen und Hämmern im Kopf, Übelkeit und Schwindelgefühle. Die Wissenschaftler haben die Fuselöle im Bier als Übeltäter ausgemacht. Laut Professor Lieck vermehrt der Fusel nach zuviel Biergenuss die Katersymptome enorm: "Er verwandelt sich in der Leber zu giftigen Stoffen die zum Beispiel die Herzleistung beeinflussen und so zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff im Gehirn führen".

Das die Heftigkeit des Katers nach zuviel Biergenuss nur auf die Fuselstoffe zurück zu führen ist sieht Erich Dederich, Pressesprecher des Deutschen Brauer-Bundes in Bonn anders: "Fuselöle sind Gärungsnebenprodukte, die beim Brauprozess entstehen; es handelt sich um völlig natürliche Stoffe. Die Ergebnisse der Studie sind nicht neu, sondern sie gibt lediglich längst bekannte Werte wieder. Da die Studie passend vor dem Vatertag veröffentlicht wurde und dann noch auf einen möglichen Kater hingewiesen wurde, war abzusehen, dass darüber in den Medien breit berichtet wurde." Gesundheitliche Schädigung durch den Stoff sieht er nicht: "Fuselöle haben nichts mit gesundheitlichen Risiken zu tun. Ein mögliches Risiko hängt lediglich mit der Menge des getrunkenen Bieres zuammen, nicht aber mit dem Gehalt an Fuselölen."

Fuselöle hin oder her. Bier sollte wie jedes alkoholische Getränk in Maßen getrunken werden. Und wer doch mal ein paar zuviel erwischt, muß es büßen, denn dann wird was "vorher so schön hat gekribbelt in meine Bauch" auch ganz schnell zum Kribbeln im Kopf.