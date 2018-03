Auf der Zuschauertribüne: Fußballfans im Stress

Die Wissenschaft muss helfen

In Kooperation mit dem Zentrum für Sporttherapie und Rehabilitation des SV Werder Bremen (www.sporthep.de) hat Men’s Health vorm Bundesligaspiel Bremen gegen Stuttgart in der Saison 2005/06 den Vollblut-Fan Daniel Koch verkabelt, um per Langzeit-EKG und Blutdruckmessge­rät seine Stresswerte während der gesamten Partie zu messen. Der 24-Jährige ist Werder-Anhänger, seit er das Wort Ball buchstabieren kann. Besonders der 30. März 1994 wird ihm immer in Erinnerung bleiben: Bremen traf in der Champions-League auf den FC Porto, und der damals 13-Jährige durfte mit den Profis ins voll besetzte Weserstadion laufen. Am Mittelkreis breitete er mit zehn anderen Kindern das Champions-League-Banner aus und überreichte Werder-Legende Mirko Votava einen Blumenstrauß. Bremen bekam an dem Abend zwar eine 0:5-Packung, aber Koch durfte sein Leibchen mit nach Hause nehmen. Heute hängt das gute Stück in seiner Studentenbude. Sein Langzeit-EKG aus der Begegnung Bremen gegen Stuttgart hängt seit kurzem daneben, die Interpreta­tion der Ergebnisse gibt es aber nur bei uns.