Ganzkörper-Trainingsplan: Diese 3 Übungen reichen fürs Ganzkörpertraining

Keine Zeit fürs Workout? Diese Ausrede zählt nicht mehr. Denn für ein starkes Ganzkörpertraining genügen schon 3 Übungen. Unser Trainingsplan fürs Full-Body-Workout

Bislang mussten Sie für ein Ganzkörpertraining eine ganze Woche Zeit aufwenden. Montag Beine, Dienstag Brust-Rücken … Sie kennen das Ende vom Lied. Kein Wunder, wenn da die eine oder andere Einheit auf der Strecke bleibt. Wer hat schon so viel Zeit und Motivation? Die Lösung lautet Ganzkörpertraining! Auf diese Weise decken Sie mit einer Einheit alle Körperpartien ab. So wird keine vergessen oder vernachlässigt. Um die Sache nochmal zu beschleunigen, setzen Sie hauptsächlich auf die Übungen, die in einer Bewegung gleich mehrere Muskelgruppen ansprechen. Welche das sind und was Sie beim Workout beachten müssen, lesen Sie hier.

Was ist eigentlich ein Ganzkörpertraining?

Das Komplettprogramm unter den Trainings. In einem Workout werden alle Muskelgruppen abgedeckt. Das kann durch die Aneinanderreihung von vielen einzelnen Übungen passieren, was eine Einheit aber sehr lang werden lässt. Die Alternative lautet: nur die Moves auswählen, die sowieso schon mehrere Partien in einer Bewegung fordern. Besonders Anfänger profitieren von diesem Vorgehen. Warum? Jeder gesetzte Reiz ist für sie neu. Daher erzielen Einsteiger schon durch eine einzige Belastung hohen Effekt. Was nicht heißen soll, dass Fortgeschrittene und Profis nicht auf Ganzkörpereinheiten setzen sollten. Sie müssen nur darauf achten, die Intensität ausreichend aufzudrehen. Indem Sie regelmäßig auf neue Übungen setzen, die Wiederholungszahl steigern oder schlichtweg mehr Gewicht benutzen.