Lärm macht krank: So schützen Sie sich gegen die 6 gefährlichsten Lärmquellen

Unsere Umwelt wird immer lauter: Zuhause, im Job und unterwegs. So schadet Lärm Ihrer Gesundheit - und so schützen Sie sich davor

Morgens Berufsverkehr, tagsüber Großraumbüro, abends in die Kneipe, und nachts im Bett klingeln Ihnen die Ohren. Oft merken Sie erst in der Ruhe, wie viel Krach Sie eigentlich so umgibt. Dabei kann Krach Ihrem Körper ziemlich zusetzen. Wir zeigen Ihnen, was der Lärm im Alltag mit Ihnen macht und wie Sie sich vor ihm schützen können.

Was ist Lärm?

Es ist gar nicht so leicht zu definieren, was eigentlich genau "Lärm" ist und was nicht. Erstmal ist er nur ein normaler Klang. Doch es gibt verschiedene physikalische Komponenten, die einen Klang angenehm, unangenehm oder sogar schädlich werden lassen. Am wichtigsten sind die Tonhöhe und die Lautstärke. Die Faustregel besagt: Je höher oder lauter ein Ton ist, desto eher wird er als "Lärm", also als unangenehm, empfunden. Ab einer bestimmten Lautstärke oder Höhe kann das Geräusch sogar schmerzhaft sein. Viele halten sich dann aus Reflex die Ohren zu, zum Beispiel, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt.

Krach ist sehr subjektiv

Aber für die Definition braucht es mehr als Physik. "Grundsätzlich ist Lärm jedes Geräusch, das ein Mensch als belästigend empfindet", erklärt Dr. Hans von Lücken, Oberarzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Marienkrankenhaus in Hamburg. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung davon, was "Lärmbelästigung" ist und was nicht, extrem individuell ist und nicht immer mit der Lautstärke oder Tonhöhe zusammenhängt. So kann es sein, dass die Workout-Playlist auf voller Lautstärke Sie selbst zwar motiviert, Ihren Nachbarn dagegen nervt. Oder dass Ihr Kumpel AC/DC super findet, während Ihnen das Gekreische die Nackenhaare aufstellt. Die Klänge selbst ändern sich dabei nicht, aber die Wahrnehmung davon ist sehr unterschiedlich. Auch die Situation spielt eine Rolle: Wenn Sie auf einer Party zu lauter Musik tanzen, macht das Spaß. Sobald Sie sich dann aber mit dem Mädchen an der Bar unterhalten wollen, stört die Geräuschkulisse und Sie empfinden die Musik als störend.

Wie laut ist "laut"?

So individuell wir Lärm empfinden, eines ist er fast immer: laut. Damit Sie eine Vorstellung haben, wie die Abstufungen bei Lautstärke sind, haben wir hier ein paar Beispiele:

10 Dezibe l: Leises Atmen

l: Leises Atmen 45 Dezibel : Normale Unterhaltung in einer ruhigen Umgebung

: Normale Unterhaltung in einer ruhigen Umgebung 60-80 Dezibel : Vorbeifahrender PKW. Sie müssen bereits lauter sprechen, hier fängt bei vielen die Lärmempfindung an.

: Vorbeifahrender PKW. Sie müssen bereits lauter sprechen, hier fängt bei vielen die Lärmempfindung an. 85 Dezibel : Hauptverkehrsstraße. Eine dauerhafte Geräuschkulisse in dieser Lautstärke wird in Gutachten als Lärmbelästigung eingestuft

: Hauptverkehrsstraße. Eine dauerhafte Geräuschkulisse in dieser Lautstärke wird in Gutachten als Lärmbelästigung eingestuft 100 Dezibel : Presslufthammer, Musik im Club

: Presslufthammer, Musik im Club Bis zu 125 Dezibel: Konzerte oder Partys. Diese Lautstärke kann akute Schäden verursachen, deshalb lieber Ohrenstöpsel tragen.

