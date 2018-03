Health Bulletin: Herpes mit Hypnose heilen?

Neue Behandlung gegen Herpes? +++ Müll raustragen ist gesund +++ Überstunden sind ungesund

Herpes-Hypnose

Viele der Medikamente gegen Herpes scheitern an den hartnäckigen Viren. Forscher der Universität Tübingen feiern jetzt Erfolge mit einer ganz anderen Methode: Hypnose. Nach 6 Monaten Behandlung trat bei allen Patienten eine Besserung ein. Manche Hautbläschen heilten sogar vollständig.

Haushalts-Hilfe

Wer den Müll hinunterbringt, der sorgt für Hygiene und senkt zudem seinen Blutdruck. US-Wissenschaftler der Indiana University ließen Testpersonen 150 Kalorien in Haushalt und Garten verbrennen (etwa 30 Minuten putzen oder bügeln): Der Blutdruck sank im Schnitt um 13 Punkte.

Überstunden-Übel

Mehrarbeit erhöht die Wahrscheinlichkeit für Rückenprobleme um 61 Prozent - so eine US-Studie der University of Massachusetts. Offensichtlich führen die Überstunden zu orthopädischem Stress und Ermüdungserscheinungen. Gönnen Sie sich zumindest 2-mal am Tag für 15 Minuten eine Auszeit.