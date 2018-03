Körpersignale: Sieben Anzeichen für Stress

Genug Schlaf bedeutet nicht automatisch genug Erholung © Shutterstock

Geheime Stress-Anzeichen: Immer müde und keine Lust auf Sex

Nummer Zwei und Drei der Stress-KIller. Lesen, machen, souverän sein

Sie schlafen die ganze Nacht durch und sind am Morgen trotzdem müde

Genug Schlaf heißt nicht automatisch auch genug Erholung. Stress hält Ihr Hirn auf Trab, macht Entspannung sogar im Schlaf unmöglich, denn er verhindert, dass Sie in die besonders erholsamen Tiefschlafphasen gelangen. Und dann fühlen Sie sich morgens vollkommen groggy, obwohl Sie die ganze Nacht brav in Ihrem Bett verbracht haben.

Die Linderung: Werden Sie heiß.

Eine heiße Dusche oder ein Bad kurz vor dem Schlafengehen erhöhen Ihre Körpertemperatur. Das sorgt für schnelleres Einschlummern und einen tieferen Schlaf. Um die beste Wirkung zu erzielen, sollten Sie ungefähr eine Viertelstunde lang im 34 bis 38 Grad warmen Wasser liegen und bald danach ins Bett gehen.

Sie haben kein Interesse an Sex

Die Lust reagiert am sensibelsten auf Probleme. Der Verlust der Libido ist oft das erste Zeichen für Überforderung. „Wer sich unterbewusst ständig Sorgen macht, hat zumeist kein Verlangen nach irgendwelchen Vergnügungen“, erklärt Stress-Experte Allen Elkin.

Die Linderung: Sex.

Seltsamerweise ist Sex bei starkem Stress genau das Richtige: eine der besten Möglichkeiten für den Körper, Spannung abzubauen und sich mit Glückshormonen (Endorphinen) zu überfluten. Geben Sie Ihrem Körper also genau das, was er braucht. „Benutzen Sie Ihre Fantasie und malen Sie sich etwas Schönes aus“, rät der Psychologe Joel Block. Denken Sie während der Arbeit ab und zu an Sex, das baut eine Erregung auf, die zu Hause stärker ist als der Gedanke an Ihren nervigen Boss. Und wenn das alles Ihre Lust nicht auf Touren bringt: Ausdauertraining hat die gleichen positiven Wirkungen wie Sex. Na ja, fast jedenfalls.