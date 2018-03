Seitensprung: Gehörnte Frauen sind gefährlich

Untreue Männer müssen mit dem Schlimmsten rechnen: Gehörnte Frauen lassen ihren Frust oft am eigenen Partner aus

Betrogene Frauen reagieren entgegen aller Erwartung häufiger aggressiv als Männer. Während knapp die Hälfte aller Männer zornig werden, wenn ihre Frauen ihnen Hörner aufsetzen, geraten über zwei Drittel der Frauen außer sich, so Psychologen der Uni Göttingen. Ein Drittel der Frauen lässt den Frust sogar direkt am Mann aus. Umgekehrt sind es – vermutlich aus "Gentleman-technischen" Gründen – nur neun Prozent. Zudem wollen fast doppelt so viele Frauen (40 Prozent) wie Männer (22) danach ihren Partner für seinen Seitensprung bestrafen. Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler über 3000 Männer und Frauen befragt.