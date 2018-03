Rückenschmerzen: Geld tut weh

Endlich ist es bewiesen: Geldbeutel bereiten uns Männern Schmerzen. Allerdings nicht, weil unsere Freundinnen sie regelmäßig um Bares erleichtern. Geldbörsen verursachen Rückenprobleme.

Wenn Männer ihren Geldbeutel in der hinteren Hosentasche tragen, können wichtige Nerven geschädigt werden, berichtet die BBC. Nach Ansicht britischer Physiotherapeuten werde der Geldbeutel beim Sitzen ständig gegen die Rückennerven gepresst. Die Folge seien Schmerzen oder Taubheitsgefühle im unteren Rücken, in den Beinen und Füßen.

<b>Vorsicht, Autofahrer!</b>

Die größte Gefahr besteht offenbar beim Autofahren. Aber auch jede andere Sitzhaltung birgt Risiken. Also raus mit dem Geldbeutel, und ab damit in die Jackentasche! Oder, wenn´s gar nicht anders geht, in die Handtasche Ihrer Liebsten – deren Shoppingausgaben können Sie immer noch besser verschmerzen, als einen kranken Rücken.