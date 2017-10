Gym Hacks: 7 geniale Lösungen für typische Fitness-Probleme

1. Frischekick für miefende Sportschuhe

Wer Sport macht, der schwitzt – unweigerlich. Und das leider auch an den Füßen. Damit Sie sich beim nächsten Training nicht in übel riechende Stinkeschuhe quetschen müssen, hier unser Tipp: Einfach nach dem Gym trockene Teebeutel für ein paar Stunden in die Schuhe hängen. Je nach Lieblingsteesorte können Sie hier gerne variieren. Die Deutschen bevorzugen übrigens Früchtetee. Bye bye, Käsegeruch!