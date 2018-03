Business-Porträt: Das ist der Jacques vom Depot

Unverhofft kommt oft

Alexander Margaritoff zog es allerdings zuerst in eine andere Welt: In England studierte er Betriebswirtschaft, um dann als Vorstandsassistent bei der Bank für Gemeinwirtschaft in Frankfurt Reden zu schreiben. Der plötzliche Tod des Vaters holte ihn 1981 zurück nach Hamburg. So bitter damals der Anlass, so jäh die berufliche Wende. Heute sieht er den Schritt positiv: „Ich bin nicht traurig darüber, dass ich das gemacht habe. Man beschäftigt sich mit einem Produkt, das wirklich wunderschön und wie kaum ein anderes Produkt Sinnbild für Genuss ist.“

Und das sich auszahlt: „1981 machten wir zehn Millionen Mark Umsatz. In diesem Jahr hoffen wir, in Richtung 300 Millionen Euro zu gehen. Die Entwicklung war also positiv“, sagt Alexander Margaritoff mit hanseatischem Understatement.