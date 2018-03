Gerechte Lastenverteilung: Gepäck sicher verstauen

Wenn der Riesenkoffer nicht ins Auto passen will, haben wir das Richtige für Sie. Mit diesen drei Methoden stecken Sie alles weg

Die Klappe halten

Ist der Einkauf größer als Ihr Kofferraum, müssen Sie das sperrige Gut sichern: Die Heckklappe so weit wie möglich schließen, einen Expander zwischen Schloss und Abschlepp-Öse am hinteren Stoßfänger spannen. In den meisten Autos sind im Kofferraumboden Verzurr-Ösen eingelassen, an denen Sie schwere Lasten zusätzlich sichern können. Ein Tempolimit für diese Beladungen gibt’s nicht, trotzdem: angemessen fahren.