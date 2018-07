Die besten Ernährungs- und Trainingstipps für Schichtarbeiter

Um pünktlich zur Frühschicht zu erscheinen, klingelt der Wecker quasi mitten in der Nacht. Wer um diese Uhrzeit noch nichts runterbekommt, sollte sich unbedingt etwas mitnehmen. Morgens müssen die leeren Energiespeicher nämlich erstmal wieder aufgefüllt werden. Am besten bereiten Sie Ihr Frühstück to-go schon abends vor, sodass Sie es morgens nur noch in die Tasche packen müssen. Optimal ist eine Mischung aus komplexen Kohlenhydraten und Proteinen, die Ihren Körper über einen längeren Zeitraum mit Energie versorgen. Haferflocken und Obst mit Milch oder Quark sind da genau richtig. Herzhafte Frühstücker greifen stattdessen zu einem hartgekochten Ei und Käse oder Putenbrustaufschnitt auf Vollkornbrot.

Beispiel: Kochen Sie mehrere Portionen Reis vor. Den können Sie dann mit verschiedenem Gemüse, Hühnchen oder Pute, hartgekochten Eier, Räucherlachs, Feta, Salat & Co. beliebig kombinieren. So bereiten Sie mit wenig Aufwand gleich mehrere unterschiedliche Mahlzeiten vor.

Bei der Spätschicht haben Sie den Vormittag frei. Diese Zeit nutzen Sie am besten für Ihr Training. So müssen Sie das nach einem langen Arbeitstag nicht auch noch dranhängen. Also: Erst frühstücken, dann trainieren und anschließend bereiten Sie das Mittagessen zu. Noch besser: Sie haben bereits vorgekocht und müssen sich Ihr Post-Workout-Meal nur noch aufwärmen. Wenn Sie das Mittagessen hingegen frisch zubereiten, machen Sie am besten gleich etwas mehr.

Wenn Sie es schaffen, bietet es sich an, das Mittagessen etwas nach hinten (oder alternativ auch nach vorne) zu verschieben. Nach der Schicht ruft nämlich das Training. Die letzte, große Mahlzeit sollte zu diesem Zeitpunkt 2 bis 3 Stunden her sein. Optimal ist es, wenn Sie direkt von der Arbeit ins Gym fahren, damit Sie nicht zu Hause versacken. Ein kleiner Pre-Workout Snack (Nüsse, Banane) geben Ihnen Energie. Nach dem Workout sollten Sie Ihrem Körper vor allem hochwertige Proteine liefern. Mageres Fleisch oder Fisch mit gedünstetem Gemüse oder Salat, eine Reispfanne, ein Omelett mit Lachs oder Kartoffeln mit Quark sind genau richtig.

Besonders in Pflegeberufen ist der Schichtdienst hart und fürs Essen fehlt oft die Zeit © David-Prado-Perucha / Shutterstock.com

Nach der Nachtschicht ruft das Bett. Da sollten Sie auch so schnell wie möglich hin. Frühstücken können Sie auch nach einer Runde Schlaf. Oder Sie gehen gleich zum Mittagessen. Über den Tag ist außerdem Zeit für Ihr Training. Das regt vor allem vor einer langen Nacht den Kreislauf an und macht Sie fit. In Kombination mit einem proteinreichen und ausgewogenen Abendessen sind Sie so für die kommende Schicht gewappnet.

Kaffee während der Nachtschicht: machen oder weglassen?

Ohne Koffein ist die Nacht manchmal doch sehr lange, deshalb ist Kaffee der beste Freund vieler Schichtarbeiter. Immerhin hilft er zumindest kurzzeitig die nächtliche Müdigkeit auszuknocken. Langfristig hilft das nur bedingt. Noch schlimmer sind andere koffeinhaltige Energy-Drinks. Das sind nämlich echte Zuckerbomben und liefern damit haufenweise Kalorien. Der bessere und kalorienärmere Wachmacher ist Mineralwasser. Wasser zu trinken steigert die Konzentration und hilft so die Nacht zu überstehen. Auch Licht, Bewegung und frische Luft sorgen für einen Energie-Kick.

Fazit: Gesund essen trotz Schichtsystem

Schichtarbeit ist kein Zuckerschlecken. Als Ausrede für ausgefallene Trainingseinheiten und ungesunde Ernährungsgewohnheiten zählt es trotzdem nicht. Zugegeben, ein wenig Planung und Vorbereitung gehören dazu. Doch je weniger Sie Ihren Biorhythmus aus dem Takt bringen, umso fitter sind Sie.

Achten Sie auf gesunde Lebensmittel und abwechslungsreiche Mahlzeiten, die Ihren Körper mit ausreichend Mikro- und Makronährstoffen versorgen. Kochen Sie so oft es geht frisch (vor) und legen Sie sich ein paar Tupperdosen zu, in denen Sie Ihr Essen portionsweise einfrieren können. Bunkern Sie außerdem gesunde Snacks am Arbeitsplatz, damit Sie sich im "Notfall" nicht doch an den Süßigkeiten der Kollegen vergreifen. Mit diesen Ernährungstipps überstehen Sie jeden Schichtdienst ohne knurrenden Magen und können sich energiegeladen ins Training stürzen.