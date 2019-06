Gesunde Pommes: So werden Pommes zu leckeren Fitness-Fritten mit wenig Fett

Übrigens: Wer sich über Gluten und andere Unverträglichkeiten Sorgen macht, kann bei Pommes durchatmen. Kartoffeln sind nämlich von Natur aus gluten- und laktosefrei. Pommes somit auch. Wenn die Fritten jedoch in einer Fritteuse landen, in der auch Paniertes zubereitet wurde, können sich glutenhaltige Reste auch unter die Pommes mischen.

Für echte Pommes-Liebhaber ist die Anschaffung einer Heißluft-Fritteuse durchaus eine Überlegung wert. Statt in Fett, werden die Kartoffeln in heißer Luft frittiert. Das spart Fett und damit auch Kalorien. Auch hier ist eine winzige Menge Öl ausreichend, um den Geschmack voll zu treffen. Heißluftfritteusen gibt es bereits für unter 100 €. Der Philips Airfryer, erhältlich auf amazon.de , ist eine gute Investition, wenn du für 1 bis 2 Personen Pommes zubereiten möchtest.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um aus Kartoffeln knusprige Pommes zu machen, ohne den Fettgehalt in die Höhe zu jagen. Variante 1: der Backofen. Dafür werden die Kartoffelsticks mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und einem kleinen Schuss Öl gewürzt, auf einem Backblech verteilt und dann im vorgeheizten Ofen für zirka 35 Minuten gebacken. Dabei solltest du jedoch auf Temperaturen über 200 Grad sowie auf Umluft verzichten, da das die Bildung von Acrylamid fördert. Wenn du die Pommes etwas dicker schneidest, beugst du so der Entstehung der gefährlichen Substanz vor.

Verzichte auf Mayo und Ketchup – selbst gemachte Dips schmecken nicht nur lecker, sie haben auch mehr Nährwehrte © MaraZe / Shutterstock.com

4. Ersetze Kartoffeln durch nährstoffreiche Alternativen

Es gibt einige gesunde Alternativen, die der klassischen Kartoffel Konkurrenz machen. Das beste Beispiel: Süßkartoffel-Pommes. Selbst Fritten- und Burger-Läden bieten die beliebte Alternative immer öfter an. Die Süßkartoffel schlägt die normale Kartoffel mit ihrem geringeren glykämischen Index, der dafür sorgt, dass du dich länger satt fühlst. Daneben enthält sie viele Nährstoffen wie Beta-Carotin und ist außerdem ballaststoffreicher. Beim Selbermachen werden sie leider oft nur nicht knusprig. Unser Tipp: Wende die klein geschnittenen Süßkartoffeln in aufgeschlagenem Eisschnee, den du davor mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzt. So verwandeln sich Süßkartoffeln in richtig knusprige Fake-Fritten.

>>> So effektiv kannst du mir Low Carb abnehmen

Noch mehr Kalorien sparst du mit Gemüse-Pommes. Optisch können Pommes aus Kohlrabi, Pastinaken, Karotten oder Roter Beete definitiv mit dem Original mithalten. Und auch geschmacklich solltest du dich daran wagen. Klar schmeckt es anders – aber dennoch lecker.

Rezepte: Gesunde Pommes-Alternativen

Wir wollen definitiv öfter Fritten futtern. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Die neuen Pommes sind nicht mehr ungesund und fettig, sondern überzeugen durch eine Vielzahl an Nährstoffen und weniger Kalorien. Dabei erkennt man die Fake-Fritten manchmal sogar erst auf den zweiten Blick. Hier sind unsere liebsten Rezepte: