Die gesündesten Sexstellungen bei Rückenschmerzen

Rückenschmerzen können einen sogar die Lust am Sex vermiesen. Wir sagen, wie Sie sie gesund aufs Kreuz legen — diese 3 Sexstellungen empfiehlt der Orthopäde

Knack! Wenn nach einer falschen Bewegung Schmerz in den Rücken sticht, stöhnen Sie – nur leider nicht mehr vor Lust. Gehen Sie lieber in rückenfreundliche Stellungen. Das ist sogar bei Orthopäden-Tagungen ein Thema: Auf der Spine Week, einem der größten Kongresse zum Thema Wirbelsäule, diskutierten im März Fachleute aus aller Welt in Singapur über Sex und Wirbelsäule. Dazu gibt’s eine spannende Studie von Professor Stuart McGill von der kanadischen University of Waterloo: Er beobachtete Paare beim Sex und erhob biometrische Daten, die zeigen, wie sich die Segmente der Wirbelsäule von Mann und Frau in welchen Positionen verhalten.

>>> Die besten Sexstellungen des Kamasutra