Weihnachtskekse für Kerle: Diese 5 Plätzchen kriegt jeder Mann gebacken!

Protein-Cookies schmecken nicht nur an Weihnachten © gostua / Shutterstock.com

Weil Sie Angst um Ihr Sixpack haben, machen Sie in der Adventszeit einen großen Bogen um Plätzchen und Co.? Verständlich, aber gar nicht nötig – jedenfalls nicht mit diesem Rezept: Bei den leckeren Protein-Cookies dürfen Sie zugreifen!

Zutaten für 15 Cookies:

150 g Haferflocken

45 g Proteinpulver (Vanille)

1 mittelgroße Eier

2 TL Backpulver

15 g Mandelblättchen

1 Schuss Milch

Zubereitung: Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Haferflocken mit dem Vanille Protein, Ei und dem Backpulver vermischen und so viel Milch hinzugeben, bis eine klebrige Konsistenz entsteht. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, damit sich die Kekse nach dem Backen leichter lösen lassen. Mit den Händen oder mit einem Löffel flache Kekse formen und über das gesamte Blech verteilen. Die Kekse sollten nicht zu dick sein, da sie im Backofen noch etwas aufgehen. Dann die Mandeln auf den Haferflockenkeksen verteilen für 15-20 Minuten in den Backofen geben, bis sie goldbraun sind.

4. Der Sex-Keks (aka Zartbitter-Trüffel)

Bereits die Azteken kochten mit Kakao und Piment, sie kombinierten die beiden Zutaten in Getränken. Dabei entdeckten sie, dass mit Piment gewürzter Kakao eine aphrodisierende Wirkung besitzt.

Zutaten für 20 Trüffel

250 g Zartbitterkuvertüre mit

hohem Kakaogehalt

125 g Sahne

5 bis 10 Pimentkörner

30 g zimmerwarme Butter

2 EL Alkohol (Orangenlikör,

Trester oder Kirschwasser)

etwas Puderzucker

700 g Zartbitterkuvertüre zum

Überziehen

Zubereitung: Schokolade zerkleinern, Sahne aufkochen, Schokostücke in heißer Sahne schmelzen. Pimentkörner fein mahlen, mit Butter und Orangenlikör unter die Schokosahne mixen. Zellophanfolie auf die fertige Trüffelmasse legen und einen Tag im Kühlschrank stehen lassen. Am nächsten Tag die Masse mit dem Mixer auflockern, in Spritzbeutel füllen. Auf eine Platte, die in den Kühlschrank hineinpasst, Puderzucker stäuben. Gleichmäßig große Trüffelhäufchen drauftupfen, eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Nach dem Herausnehmen mit Puderzucker bestäuben und in den Handflächen zu Kugeln rollen. Fertige Kugeln erneut im Kühlschrank fest werden lassen. In der Zwischenzeit die Kuvertüre für das Überziehen schmelzen. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu heiß und grau wird. Die Trüffeln mit einer Pralinen- oder Fleischgabel in Kuvertüre tauchen, auf Pergamentpapier setzen und dort fest werden lassen. Wenn die Kugeln dabei über ein Trüffelgitter gerollt werden, erhalten sie die typische Igelform.



Tipp: Wenn Ihnen das Überziehen der Trüffeln zu aufwendig ist, spritzen Sie die Masse in fertige Pralinenförmchen oder Trüffelkugeln Anschließend im Kühlschrank lagern.

5. Das Tempo-Plätzchen (aka Kokos-Makrone)

Der Quickie unter den Weihnachtsplätzchen lässt sich turboschnell zubereiten, schmeckt aber so gut, als hätten Sie den halben Tag am Ofen geschuftet. Kokosmakronen sind genau richtig für die schnelle Nummer zwischen Aufwachen und Frühstück.