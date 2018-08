Gesundes Essen bestellen: 10 Tipps für die richtige Wahl beim Lieferservice

Beim Lieferdienst gibt es nur ungesundes Fast Food? Nicht unbedingt: Wir verraten Ihnen, worauf Sie achten müssen, um beim Essen bestellen nicht in die Kalorienfalle zu tappen

10 Tipps für eine gesündere Bestellung beim Lieferservice

Viele denken bei dem Satz "Lass uns Essen bestellen" an Pizza oder Burger. Bestellt wird meist nur, wenn der Hunger groß und der Kühlschrank leer ist. Es muss also schnell gehen. Dass die Wahl dann oft auf Junkfood fällt, ist nicht verwunderlich. Das fettige Zeug passt leider so gar nicht in Ihren Ernährungsplan. Wenn Sie bei Ihrer nächsten Bestellung die folgenden Tipps beherzigen, sollten Sie Gerichte finden, die Sie ohne Reue genießen können.

1. Machen Sie Ihr eigenes Ding

Nur weil alle anderen im Büro Pizza bestellen, heißt das nicht, dass Sie dem Gruppenzwang unterliegen müssen, obwohl Sie es gar nicht wollen. Fragen Sie doch einfach mal, ob sich jemand bei einer alternativen Bestellung beteiligen möchte – und wenn nicht, bestellen Sie eben alleine woanders. Falls das für Sie nicht in Frage kommt, schauen Sie ob es alternative Gerichte gibt oder "entschärfen" Sie Ihre Pizza (siehe Tipp 2, 3, 4 und 10).

2. Setzen Sie auf Vollkorn

Ein paar Schnellrestaurants und Lieferservices bieten bereits eine Vollkorn-Alternative zum Weißmehlteig an. So wird Ihre Pizza (zum Beispiel bei Smileys) zu einer besseren, wenn Sie diese mit Vollkornboden bestellen, Ihr Sub gesünder, wenn Sie das Vollkornbrot wählen etc. Vereinzelt lassen sich sogar Anbieter mit Vollkorn-Burger-Brötchen oder Vollkorn-Croques finden.

3. Wählen Sie Beläge mit Bedacht

Wer beim Belag von Pizza, Sandwich und Sub ein paar Dinge beachtet, kann die Kalorienbilanz seiner Mahlzeit erheblich beeinflussen. Hähnchen, Pute oder Thunfisch sind magere Eiweißquellen, die Ihr Gericht in Kombination mit Gemüse oder Salat weniger kalorienreich ausfallen lassen, als Varianten mit Hackfleisch, Salami und Käse.