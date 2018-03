Workout-Check: Gewichtheben im Trainings-Test

Gehört klassisches Gewichtheben zum alten Eisen? Unser Kollege wagte den Kraftakt von der Stange. Seine Erfahrungen mit der Langhantel gibt’s auch als Video

Für die einen ist Gewichtheben die Königsdisziplin des Kraftsports, für die anderen stumpfes Eisenbiegen vergangener Zeiten. Hat es neben modernen Formen des Workouts tatsächlich keine Berechtigung mehr? Ich will mir da mein eigenes Bild machen.

Auf Erfahrung setzen

Der Trainer Johann Martin (65) erwartet mich zu einer Einzelstunde in seinem Athletenclub Hamburg. Gewichtheben lehrt er seit über 50 Jahren, als Coach hat er schon Weltklasseathleten in verschiedensten Sportarten betreut. Neben ihm sehe ich aus, als müsse man mich füttern. Er fragt nach meinem Gewicht. „85 Kilo“, antworte ich. Er nickt: „Bei 80 fängt ein Mann erst an.“ Puh, erste Prüfung bestanden!

Die Muskeln aufwärmen

Zunächst legt er eine seiner Lehr- DVDs (www.johannmartin.de) ein. „Damit arbeiten wir“, sagt er. Auf dem Monitor erscheint der Coach, macht ein Warm-up vor: erst Dehnen, dann Kniebeugen und zum Schluss Sprünge. Ich mache alles nach. Dabei lässt er keine Fehler durchgehen, achtet auf jedes Detail, vom geraden Rücken bis zu Fußstellungen.

Den Besen nehmen

Dann will ich an die Eisen, um Zentnerlasten zu bewegen. Der Coach reicht mir jedoch einen Besenstiel und sagt mir in mein verdutztes Gesicht: „Technik und Koordination sind für eine so komplexe Sportart ebenso wichtig wie Kraft.“ Von wegen, stumpfes Pumpen! Womit ich nicht rechne: Das Training mit dem Besen als Hantelersatz ist verdammt anstrengend, denn Reißen und Stoßen werden in Einzelbewegungen unterteilt. Erst wenn ich eine davon sauber beherrsche, darf ich die nächste angehen, die auf der vorherigen aufbaut. Viele Wiederholungen später habe ich mir den Ablauf erarbeitet. „Du lernst schnell“, sagt der Trainer. Nach 2 Stunden darf ich endlich an die Hantel!

Die Früchte ernten

Plötzlich erkenne ich den Sinn der Schinderei. Auch wenn die Hantel nur 20 Kilo wiegt, muss jede Bewegung sauber und vor allem explosiv sein, ansonsten wird’s schwer. Nach und nach steigere ich mich bis auf 50 Kilo. Drei Stunden Training und hundertfaches Reißen und Stoßen später bin ich völlig fertig. Beine und Schultern fühlen sich an wie Pudding. Ich bin überzeugt: Gewichtheben ist ein effektives Ganzkörper-Workout, das auch Koordination und Konzentration schult. Ich bleibe bei der Stange!