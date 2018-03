Glücksformel: Formel fürs Glück gefunden!

Wer früh den Grundstein für ein glückliches Leben legt, genießt womöglich ein längeres Leben. © Shutterstock

Übrigens: Glück verlängert das Leben

Don't worry, be happy: Wer glücklich ist, führt womöglich nicht nur ein schöneres Leben, sondern auch ein längeres

Glückliche Menschen leben länger. Wie Forscher des University College Londonin Großbritannien berichten, können Glückshormone das Leben verlängern. Der Grund dafür liegt offenbar im Gehirn: Denn Hirnregionen, die für das Glücksempfinden verantwortlich sind, hängen mit Blutgefäßfunktionen und -entzündugen zusammen.

Für ihre Studie befragten die Wissenschaftler 3.800 Frauen und Männer zwischen 52 und 79 Jahren, wie glücklich sie mit ihrem Leben sind. Sie teilten die Probanden anhand ihrer Gefühlslage in 3 Gruppen der Kategorien "eher unglücklich", "glücklich" und "sehr glücklich". Trotz kleinerer Unterschiede waren alle Teilnehmer vergleichbar in Hinblick auf Erziehung, Lebensstandard und allgemeinem Gesundheitszustand. 5 Jahre lang beobachteten die Probanden ihr Glücksempfinden und berichteten täglich zu 4 bestimmten Tageszeitpunkten über ihre Emotionen.

Gruppe 1, in der sich die glücklichsten Teilnehmern befanden, hatte offenbar eine 35 Prozent niedrigere Sterberate. In der zweit glücklichsten Gruppe verstarben 20 Prozent weniger, so das Ergebnis der britischen Studie. Gesundheitsprobleme, Depressionen oder finanzielle Sorgen wurden in der Studie nicht berücksichtigt. Es zählte einzig die Angabe über persönliches Glücksempfinden und Zufriedenheit.