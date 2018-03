Workout-Check im Video: Grit-Plyo im Fitness-Test

Vollkommen auspowern mit Grit-Plyo: Im Video wagt sich Fitness-Autor Michel an das 30-Minuten-Workout mit plyometrischen und Kraftausdauer-Übungen

Meine Oberschenkel brennen, die Lunge schreit nach Sauerstoff, der Schweiß fließt in Strömen. Verstrichene Zeit: 8 Minuten – von 30! Die Zeile „They say jump/you say how high“ von Rage Against The Machine hämmert wie ein Mantra in meinem Kopf. Herzlich willkommen bei Grit-Plyo!

Trainieren wie die Kiwis

Das Konzept des Neuseeländers Les Mills kombiniert plyometrische Moves mit Kraftausdauer- und Agilitätsübungen. Das alles mit Volldampf und ohne Pause, verpackt in eine halbe Stunde – 30 Minuten am Anschlag also. Ziel: Stärker, ausdauernder und fitter soll ich werden – und eine ganze Menge Fett verbrennen. Das Training ist in 6 Abschnitte, so genannte Tracks, unterteilt. Dazu gibt’s motivierende Beats. Trainerin Brit Berszelis schwört zu Beginn die Gruppe ein: „Wenn es nicht mehr weitergeht, dann machst du einfach weiter!“ Ach so. Na gut, dann wollen wir mal.