Balzverhalten: Große Männer machen eifersüchtig

Eifersucht ist eine Frage der Größe: Kleine Männer haben Angst vor großer Konkurrenz

Je kleiner ein Mann, desto eifersüchtiger reagiert er offenbar auf großgewachsene Konkurrenz. Denn der Grad der Eifersucht hängt unter anderem auch von der Körpergröße ab, so eine Studie. Große Männer hingegen bleiben ganz locker, wenn kleinere Artgenossen in ihrem Revier auftauchen, so die Verfasser der Studie.

Im Gegensatz dazu reagieren vor allem groß gewachsene Frauen gereizt, wenn durchschnittlich große Konkurrentinnen erscheinenden. Die Forscher der Universitäten von Valencia und Groningen erklären sich dieses Eifersuchtsgebaren mit der Evolution. Danach wirkten große Männer und mittelgroße Frauen besonders attraktiv, weil diese am ehesten für die Fortpflanzung geeignet erschienen.