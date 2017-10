Günstig kochen: 20 schnelle Gerichte für wenig Geld

Hunger, aber keine Kohle? Wir füllen zwar nicht Ihren leeren Geldbeutel, dafür aber Ihren Magen mit gesunden, günstigen Gerichten unter 5 Euro pro Portion – für Studenten und Sparfüchse

Studentenküche: Gutes Essen muss nicht teuer sein

Reicht das Geld bei Ihnen am Ende des Monats auch immer nur für Nudeln mit Ketchup? Die sind nicht nur einfach und schnell gemacht, sondern auch unschlagbar günstig. Doch besonders nährstoffreich und gesund ist das Blitz-Gericht nicht. Außer einer großen Ladung Carbs und einer Prise Zucker (Ketchup ist eine Zuckerbombe!) steckt da nicht viel Gutes drin.

Für alle Sparfüchse, Studenten & Co, die sich hingehen günstig UND gesund ernähren wollen, aber wir die clevere Lösung parat: Preiswerte Rezepte für jeden Tag, die den Geldbeutel und das Kalorienkonto schonen. Der große Hunger lässt sich nämlich auch mit wenig Geld ganz einfach stillen. Und das Wichtigste: Billige Gerichte sind weder schlecht oder minderwertig – wenn man auf gesunde, aber kostengünstige Zutaten setzt und diese clever miteinander kombiniert.

Günstig kochen beginnt beim Einkauf

Wer eine preiswerte Mahlzeit auf dem Teller haben will, muss natürlich auch dementsprechend einkaufen: Denn günstig kochen klappt im Grund nur, wenn Sie günstige Zutaten verwenden, logisch. Dafür müssen Sie nicht mal zwingend im Discounter einkaufen. Halten Sie sich einfach an unsere Tipps:

Eigenmarken bevorzugen: Markenprodukte sehen zwar meistens ansprechender aus, als die „Gut & Günstig“-Alternative, doch mit den Eigenmarken der Supermärkte können Sie jede Menge Geld sparen. Häufig steckt dahinter sogar der gleiche Hersteller. Planen Sie den Einkauf: Überlegen Sie sich am Wochenende, was Sie im Lauf der Woche essen wollen und schreiben Sie einen Einkaufszettel. Noch besser: Sie kochen vor. Stichwort: Meal Prep. Kilopreis beachten: Schauen Sie bei Obst und Gemüse und auch Fleisch auf den Kilopreis. Vorgepackte Ware ist meist teurer als lose. Großpackungen bunkern: Lebensmittel, die man gut auf Vorrat lagern kann (wie Reis oder Nudeln) am besten in der Familiengröße kaufen, die sind häufig günstiger als kleine Packungen. Saisonprodukte bevorzugen: Erdbeeren kosten im Februar ein Vermögen. Logisch, sie haben auch noch keine Saison und müssen teuer importiert werden. Finger weg und Saison abwarten, dann gibt es die heimische Ware zu einem günstigen Preis. Frisch statt fertig: Manche glauben immer noch, mit Fertigprodukten Zeit und Geld zu sparen. Zeit ja, aber Geld? Nope! Es ist in jedem Fall günstiger und vor allem gesünder, frische Produkte zu kaufen.

Diese Basis-Lebensmittel sollten Sie immer zu Hause haben

In unseren günstigen Rezepten werden Sie immer wieder auf die gleichen Basis-Lebensmittel stoßen. Die müssen Sie natürlich nicht jedes Mal neu kaufen, sondern idealerweise zu Hause vorrätig haben. Dazu gehören:

Pflanzenöl (Tipp: Rapsöl ist ein prima Allrounder für alle möglichen Gerichte)

Mehl

Salz

Pfeffer

Gemüsebrühe

Tomatenmark

Zwiebeln und Knoblauch

TK-Kräuter, wie Petersilie und Schnittlauch

Tipp: Tauschen Sie frische Kräuter in Rezepten einfach gegen TK-Kräuter aus. Die sind genauso gesund, aber viel günstiger, lange haltbar, perfekt gehackt und leicht zu portionieren.

Gesunde und preiswerte Vorräte bunkern

Neben den Basics, die Sie fast für jedes Gericht brauchen, macht es auch Sinn, weitere gesunde Lebensmittel zu Hause zu bunkern. So entgehen Sie auch einer fiesen (Abnehm-)Falle: hungrig einkaufen! Wer mit knurrendem Magen und ohne Plan in den Supermarkt spaziert, kauft am Ende jede Menge ungesundes, viel zu teures Fertig-Futter. Wer hingegen diese günstigen Alternativen im Vorratsschrank hat, kann sich daraus jederzeit ein schnelles Gericht zaubern:

Reis, Nudeln, Couscous & Co.

Haferflocken

Thunfisch aus der Dose

Rote Linsen (Trockenprodukt)

Kidneybohnen, Kichererbsen (Dose)

Tomaten (passiert oder stückig aus der Dose

Fazit: Gesund kochen für wenig Geld IST möglich!

Pellkartoffeln mit Quark und ein Käse-Brot als Abend- oder Mittagessen sind natürlich schnell und günstig, aber auf Dauer auch ziemlich öde. Wir wollen Ihnen mit unseren günstigen Rezepten zeigen, dass lecker, gesund und günstig eben DOCH zusammen passen. Versuchen Sie beim Kochen und Planen Ihrer Mahlzeiten, Reste mit einzukalkulieren und direkt wiederzuverwerten und daraus neue, leckere Rezepte zu kreieren.

Gutes Essen muss nicht teuer sein, wie die folgenden Rezepte beweisen.