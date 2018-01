6 Gründe, warum Ihre Fitness-Ziele scheitern

Studien behaupten, dass Sie Ihre sportlichen Vorsätze schon nach wenigen Wochen aufgeben werden. 6 Gründe, warum viele scheitern und 6 Tipps, wie Sie garantiert durchhalten

Die meisten Menschen werfen ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr in Bezug auf Ernährung, Abnehmen oder Fitness schon nach wenigen Wochen über Bord. Tatsächlich halten gemäß einer aktuellen britischen Studie von YouGov/Pier Marketing 2 Drittel nicht den ersten Monat durch. Wir nennen die wichtigsten Gründe, warum das so ist und zeigen Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Fitness-Vorsätze einhalten werden:

Grund 1: Sie setzen sich keine SMARTe Ziele

Sie wollen wissen, warum Sie nicht abnehmen? Weil Ihr Ziel "abnehmen" heißt. Das ist genauso hilfreich wie im Supermarkt nach "Lebensmitteln" zu fragen. Sie müssen da ganz anders rangehen: und zwar mit eindeutigen Zielsetzungen, die sich in Zahlen ausdrücken lassen. Laut einer US-Studie der University of Michigan brauchen Sie SMARTe Ziele. Also, Vorsätze, die Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert sind. Heißt im Klartext: Ihr Ziel sollte präzise formuliert (Zahlen), nachweisbar (Maßeinheiten) und für Sie dauerhaft motivierend sein. Die Messlatte sollte nicht zu hoch liegen und Ihr Vorsatz muss einen eindeutigen Termin haben. Statt "abnehmen" sollte das Ziel beispielsweise "10 % Körperfett in 8 Monaten verlieren" oder "10 Kilo abnehmen in 8 Wochen" heißen.

>>> Bauch weg in 8 Wochen – das Men's Health Abnehm-Programm

Grund 2: Sie nehmen sich zu viel auf einmal vor

Selbst mit konkreten Zahlen als Vorgabe scheitern die meisten Zielsetzungen daran, dass man sich auf den ersten Blick zu viel vornimmt. Lösung: Brechen Sie das Ziel auf kleine Ziele herunter. Die 10 % Körperfettabbau in 8 Monaten aus unserem Beispiel können Sie aufteilen: Versuchen Sie 2,5 % alle 2 Monate zu erreichen. Plus: Es dauert etwa 66 Tage, Gewohnheiten zu entwickeln, so eine Studie des European Journal of Social Psychology. Sie müssen sich also die ersten 2 Monate besonders durchbeißen, danach wird es einfacher.

Grund 3: Sie versuchen es alleine

Sie nehmen etwa 42 % mehr ab, wenn Sie dies zusammen mit anderen machen – einem Netzwerk von Gleichgesinnten etwa, dass Sie beim Abspecken unterstützt, behauptet eine US-Studie des The Journal of Consulting and Clinical Psychology. Sie bleiben eher am Ball, wenn Ihre Freunde Sie dabei unterstützen. Heißt: Erzählen Sie Ihre Ziele Ihren Kumpels und Ihrer Familie. Bitten Sie diese darum nachzuhaken, Sie zu überprüfen. Je mehr Menschen Sie einbinden, desto größer der Druck nicht aufzugeben. Und desto größer die Unterstützung, auf die Sie sich verlassen können, wenn es mal nicht so läuft.

>>> So finden Sie den geeigneten Trainingspartner