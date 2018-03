Partnerschaft: Guter Sex trotz Stress im Job

Heißt das also, dass man sich nun in die Arbeit stürzen sollte? Kommt auf die Jobs an. Am glücklichsten sind Paare, die in ihren Berufen aufgehen. Der Umkehrschluss (deprimiert im Job = lustlos im Bett) stimmt nicht. Die schlechtesten Werte gibt es, wenn die Frau eine bessere Stellung hat als ihr Partner. „Gerät das Bild vom Ernährer ins Wanken, reagieren Männer nach wie vor mit Selbstzweifeln – mit Folgen fürs Liebesleben.“ Fazit: Wer mangelnde Lust nur auf den Job schiebt, l(i)ebt gefährlich: „Das macht es leicht, tiefer liegende Probleme zu verdrängen, statt sie zu lösen.“