Instabilitätstraining: Gymnastikball trainiert den ganzen Körper

Durch die Instabilität des Gymnastikballs trainieren Sie mehrere Muskelgruppen gleichzeitig © PR

Das müssen Sie beim Kauf einers Gymnastikballs beachten

Die Maximalbelastbarkeit Ihres Gymnastikballs muss höher sein als die Zahl, die Ihre Waage Ihnen anzeigt. Da die Bälle aus Kunststoffmaterialien hergestellt sind, klären Allergiker die Verträglichkeit idealerweise vorm Kauf durch den Hausarzt ab. Ihr Gymnastikball und Sie müssen außerdem auch von der Größe her zusammenpassen, ansonsten bleibt Ihr Training wirkungslos und kann sogar ungesund werden. Folgende Tabelle zeigt, wie groß Ihr Tool ungefähr sein sollte:

Körperhöhe Armlänge ∅ 140 cm 45 - 55 cm 45 cm bis 155 cm 56 - 65 cm 55 cm bis 175 cm 66 - 80 cm 65 cm bis 185 cm 81 - 90 cm 75 cm ab 190 cm 91 - 100 cm 85 cm

Wer sich einen neuen Gymnastikball anschaffen möchte, gönnt sich am besten gleich ein ganzes Set. Dieses sollte neben dem Ball und einer Pumpe auch verschiedene Ventile beinhalten (Nachkäufe nerven nämlich). Um den Ball fest an einem Platz ablegen zu können, empfiehlt sich eine Ballschale (ab 10 Euro). Kaufen können Sie den Gymnastikball im Sportfachhandel oder online über die E-Shops der Hersteller.

Die besten Übungen mit dem Gymnastikball

So trainieren Sie Ihre Kraft mit dem Gymnastikball:

Entweder trainieren Sie nur mit dem Gymnastikball oder kombinieren ihn mit einem weiteren Gerät. Die Solo-Variante lässt sich zum Beispiel so umsetzen: Sie legen sich auf den Rücken und stellen die Füße auf dem Ball auf. Jetzt das Gesäß anheben, bis Sie eine gerade Linie zwischen Oberschenkeln und –körper bilden. Kurz halten, dann das Gesäß absenken, aber nicht ablegen. Für eine Kleingeräte-Kombi können Sie unter anderem Kurzhanteln einsetzen, um beispielsweise die Butterfly-Bewegung mit neuen Trainingsreizen zu besetzen. Dazu rücklings auf den Gymnastikball legen und die Füße für einen sicheren Halt hüftbreit aufstellen.

So trainieren Sie Ihre Ausdauer mit dem Gymnastikball:

In Punkto Ausdauer geht dem Gymnastikball relativ schnell die Luft aus. Eine der wenigen Möglichkeiten sind Seitsprünge, bei denen Sie den Ball mit den Händen von einer Seite auf die andere führen. Oder gesprungene Ausfallschritte in Kombination mit Armstrecken, bei denen Sie den Gymnastikball in der Sprungphase über Ihren Kopf führen.

So trainieren Sie den Rumpf- bzw. Core-Bereich mit dem Gymnastikball:

Auf den Rücken legen und den Gymnastikball zwischen die Unterschenkel klemmen. Jetzt den Ober- und Unterkörper aufrichten und den Ball am höchsten Punkt mit den Händen fassen. Den gesamten Körper ablegen, mit gestreckten Armen den Ball kurz auf dem Boden auftippen und zur nächsten Wiederholung ansetzen.

So trainieren Sie Ihre Koordination mit dem Gymnastikball:

Knien Sie sich auf den Gymnastikball und richten Sie sich auf. Die Oberschenkel und der Oberkörper bilden eine senkrechte Linie. Dabei die Arme zur besseren Balance auf Schulterhöhe seitlich ausstrecken. Diese Übung fordert auch die Rumpfmuskeln und das Gesäß. Fortgeschrittene versuchen die Position im Stehen zu halten.

Weitere Übungen mit dem Gymnastikball zeigten unter anderem Schwimm-Profi Paul Biedermann oder unsere Sixpack-Übungen auf dem Gymnastikball im Video. Also: Ballern Sie los!