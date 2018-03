Berufswelt: Haben Sie den richtigen Job?

Analyse: Wo stehen Sie?

Bevor Sie mit jemand anderem als Ihrem besten Kumpel oder Ihrer Liebsten darüber sprechen, sollten Sie herausfinden, warum Sie sich fehl am Arbeitsplatz fühlen. Wenn Sie nicht gerade panische Flugangst haben und als Pilot arbeiten oder als Veganer bei McDonald’s, gibt es nur zwei mögliche Gründe für Ihr Gefühl: Überforderung oder Unterforderung. Für beide Phänomene gibt es Anzeichen und Lösungswege. Stellen Sie sich vor allem eine Frage: Wie viel hat das, was ich dort jeden Tag tue, zu tun mit dem, was ich tun will – und was muss sich daran ändern?