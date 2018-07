Handstand: Den Handstand meistern in 6 Schritten

Zwei Faktoren bestimmen den Handstand: die Kontrolle über die Fingerspritzen und die Festigkeit des Körpers © Rasmus Kaesmann

2. Schwebende Planke

Hände schulterbreit aufstützen (Liegestütz-Position), Schulterblätter auseinander, oberer Rücken rund, Zehenspitzen aufstellen, Rumpf hart wie ein Brett. Jetzt hebt der Trainingspartner die Füße des Übenden langsam an und testet, ob Sie die Füße wirklich fest geschlossen halten, indem er einen Fuß vorsichtig loslässt. "Bei dieser Übung trainieren Sie die Beine zu zentrieren, die richtige Form beizubehalten und bauen Körperspannung auf", erklärt Kim.

3. Zehen-Balance

"Diese Übung verdeutlicht, wie wir uns später im Handstand ausbalancieren. Dafür benutzen wir hauptsächlich die Finger", erklärt Kim. Stellen Sie sich aufrecht mit geschlossenen Füßen hin. Bleiben Sie ganz gerade und lehnen sich langsam vor und zurück. Sie werden merken: "Wenn wir uns zu weit nach vorne lehnen, drücken wir ganz intuitiv die Zehen in den Boden, um nicht umzufallen. Dasselbe machen wir im Handstand mit den Händen."

4. Beine anziehen

Diese Übung dient dazu, die Bauchmuskulatur zu aktivieren und den Move zu üben, der Sie später ohne Schwung und aus reiner Muskelkraft kontrolliert in den Handstand bringt. Am besten ziehen Sie sich hierfür Socken an und üben auf einem glatten Untergrund. Gehen Sie in die Liegestütz-Position, legen die Füße flach ab und ziehen sie diese aus der Bauchmuskulatur über den Boden zu sich heran. Dabei hebt sich die Hüfte über die Schultern. "Spüren Sie genau, was die Bauchmuskulatur da macht und prägen Sie sich diese Bewegung ein, sie ist später sehr wichtig."

5. Hüfte über die Schultern heben

Der Übende startet in der Liegestütz-Position (Planke) und der Partner hebt vorsichtig seine Füße an. Achtung: Immer senkrecht nach oben anheben, nicht nach hinten ziehen! Aus dieser Ausgangsposition schiebt der Übende die Hüfte so weit wie möglich nach oben über die Schultern. "Der Trainingspartner muss hierbei sehr einfühlsam sein und sollte auf keinen Fall schieben oder ziehen", sagt Kim.

6. Der heiße Draht

In der Liegestütz-Position (Planke) gehen Sie mit den Füßen Richtung Hände und heben dann ein Bein gestreckt in die Luft. Der Partner greift sich diesen Fuß und stützt ihn, sodass Sie den Fuß in seine Hand drücken können und so das andere Bein nach oben gerade über Ihrem Becken ausrichten können und dann in einem halben Handstand landen. Das andere Bein, das Ihr Übungspartner im rechten Winkel stützt, wird nun zum "heißen Draht". Die eine Hand stützt von unten, mit der anderen gibt er Ihnen oben ein paar Zentimeter Spielraum. Jetzt kommt der zuvor geübte Move aus der Bauchmuskelübung zum Einsatz: "Wenn Sie die Bauchmuskeln jetzt fest anspannen, können Sie das Bein von der stützenden Hand des Partners heben. Berühren Sie dabei die obere Hand des Partners, drücken Sie die Fingerspitzen fest in den Boden, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren." Ihr Fuß schwebt zwischen den Händen des Partners? Glückwunsch, Sie können Handstand!