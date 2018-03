Muskeln von der Stange: Hantel-Workout zum Download

Nie mehr warten: Beim Workout mit Hanteln gibt es, anders als an Maschinen, keine feste Bewegungsrichtung. Also muss der Trainierende selbst wissen, wie er die Bewegungen sauber ausführt. Mit unserem Super-Poster lernen Sie die effektivsten Übungenfür alle wichtigen Muskelgruppen kennen. Wenn Sie unsere Tipps beherzigen, können Sie Ihren Trainingseffekt maximieren, Ihr Verletzungsrisiko minimieren. Und das Warten auf eine freie Maschine im Studio gehört endgültig der Vergangenheit an.

Sie sind bereit für ein effektives Hantelworkout? Dann machen Sie mit. Holen Sie sich Ihre Muskeln von der Stange.