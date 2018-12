Erotische Spiele: 6 Gesellschaftsspiele für den sexy Spieleabend

Es ist ein Klassiker wie Flaschendrehen. Sicher kennen Sie das Spiel noch von Partys aus Ihrer Jugend. Es galt, entweder eine peinliche Frage zu beantworten oder eine Aufgabe zu erfüllen. Das Spiel eignet sich in einer verschärften Version aber auch für frivole Privatpartys. Beim Gesellschaftsspiel "Wahrheit oder Wagnis" erwarten 69 pikante Fragen und 69 provokante Aufgaben die Spieler. Die Spielregeln sind einfach: Eine Münze entscheidet, welche Karte der Spieler zieht. Bei einer Wahrheitskarte kann er nur Punkte verdienen, wenn er die Frage wahrheitsgemäß beantwortet. Bei einer Wagnis-Karte ergattert nur der Spieler Punkte, der die gestellte Aufgabe erfüllt. Spielen Sie um Punkte und bestimmt Sie vorher, was Gewinner und Verlierer erwartet. "Wahrheit oder Wagnis" von tease&please, um 28 Euro.

"Sinnliche Sommerabende" von tease&please © PR

Erotisches Spiel #5: Lustvolle Rollenspiele

Wer nicht auf Karten- oder Brettspiele steht, lieber Lose zieht und außerdem nach Anregungen fürs Sexleben sucht, hat an diesem einfachen Spiel Spaß. "Sinnliche Sommerabende" eignet sich für romantische Stunden in der Natur – beim Picknick, am Lagerfeuer oder am Strand. Es macht sich außerdem optisch gut als Geschenk. Enthalten sind 21 Lose mit prickelnden Herausforderungen. Wer kreativ ist, bastelt das Spiel mit der Partnerin selbst.

"Sinnliche Sommerabende" von tease&please, um 6 Euro.

