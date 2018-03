Richtig Doktor spielen

Nebenwirkungen sind nicht immer gleich ein Grund, zum Arzt oder Apotheker zu rennen. Manchmal ist es weitaus besser, im Bett zu bleiben. Denn einige Mittelchen sorgen so ganz nebenbei auch für mehr Lust auf Sex.

<a href="#1">Anti-Raucher-Pille</a>

<a href="#2">Blaues Wunder</a>

<a href="#3">Klasse Wasser</a>

<a name="1"></a><b>Anti-Raucher-Pille</b>

Ihre Liebste raucht lieber Kette, statt sich mit Ihnen zu paaren? Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Nach einer Studie der Case Western Reserve University in Cleveland stimuliert die Anti-Raucher-Pille Zyban die Libido der Frau.

<a name="2"></a><b>Blaues Wunder</b>

Sie denken, Viagra sei nur was für alte Männer? Nein, auch für jüngere Frauen. Bei der Nationalen Gesundheitsbehörde der USA erwägt man, die Potenz-Pille an Frauen zu verteilen, die beim Sex nicht richtig auf Touren kommen. Bei einer Studie an der Universität von Catania (Italien) stellte sich nämlich heraus, dass Viagra bei 70 Prozent der weiblichen Probanden zu einer immensen Luststeigerung geführt hat.

<a name="3"></a><b>Klasse Wasser</b>

Hat Ihr Engel einige Gramm zu viel auf den Hüften? Und findet aus diesem Grund auch nicht so viel Spaß am Sex? Dann hilft Niagra, ein Diät-Getränk der schwedischen Firma Nordic Drinks. Dieses Wasser verkaufte sich in einem US-Geschäft an einem einzigen Tag über 60000-mal – weil es angeblich nicht nur schlank, sondern nebenbei auch noch affenscharf macht.

