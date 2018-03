Sixpack-Marathon, 1. Monat: Her mit dem Waschbrettbauch

Coach Stephan sieht für Sebastian noch Luft nach oben © Dirk Mathesius

Sit-ups mehr als verdoppelt, erste Erfolge spürbar

Da war es also kein Wunder, dass ich diesen ersten Muskelkater so deutlich spürte. Kein Wunder auch, dass schon nach kürzester Zeit erste Erfolge sichtbar wurden. Nach anderthalb Wochen hatte ich meinen persönlichen Rekord in Sachen Sit-ups mehr als verdoppelt: 20 Wiederholungen am Stück – und das ohne zur Unterstützung die Füße einzuklemmen! Beim Eingangs-Krafttest unseres Best-Bauch-Projektes bin ich nach 9 Sit-ups beinahe auseinandergefallen, so grottenschlecht war ich. Jetzt schaffe ich schon 20 Wiederholungen –das ist wirklich ein absolut geiles Gefühl! Einige Tage später liege ich abends platt im Bett, als sich meine Freundin an mich drückt und mit der Hand über meinen Bauch fährt: "Hey, fühlt sich wirklich schon ein bisschen fester an." Tolles Kompliment! Aber kann sich nach so kurzer Trainingszeit wirklich schon was getan haben? Zu sehen ist vom Sixpack noch nichts. Eine weitere Woche später spüre ich dann selbst, wie sich mein T-Shirt immer mehr spannt. Mein Körper verhält sich wie das Universum: Er expandiert in alle Richtungen. Ich ahne Böses – nach den 4 Monaten werde ich mich komplett neu einkleiden müssen.

In 3 Wochen dank richtiger Ernährung 2 Kilo zugelegt

Den endgültigen Beweis, dass sich die ganze Plackerei lohnt, gibt's dann nach Woche drei, als ich mich mal wieder auf eine Waage stelle: 2 Kilo zugelegt, 65 sind es jetzt. Traummarke 70 Kilo, ich komme! Das Ganze funktioniert natürlich nur mit der richtigen Ernährung, über die ich ein anderes Mal berichten werde. Nur so viel: Man kann gar nicht so viel essen, wie man müsste, um den Hunger zu stillen, den das intensive Training nach sich zieht. Deshalb nehmen wir Eiweißpulver als Nahrungsergänzung. Ganz ohne Schnickschnack wie Kreatin, L-Carnitin oder Ähnliches. Eben nur, damit wir nicht tonnenweise Hühnchenfleisch in uns hineinschaufeln müssen.

Nach vier Wochen Training auf Split-Training wechseln

Nach nunmehr 4 Wochen bin ich beim Krafttraining ein neuer Mensch. Haben mich zu Anfang kurze Satzpausen von 60 Sekunden geschlaucht, kann ich es mittlerweile schon nach 40 Sekunden kaum erwarten, wieder an die Hantel zu kommen. Ich erhole mich viel schneller als früher. Wir stehen nun vor einem Wechsel: Nächsten Monat müssen wir nicht mehr 3-, sondern 4-mal in der Woche an die Eisen. Mit anderen Worten: Split-Training. Dazu kommt noch eine Ausdauereinheit pro Woche, beispielsweise 60 Minuten Jogging, damit wir nicht wie Hefekuchen auseinandergehen. Denn wir futtern immer noch so viel, als würde es ab morgen nichts mehr geben.

Fazit nach 1. Monat: Brustumfang vergrößert, Beine und Bauch gestärkt

Die Tests nach einem Monat bringen super Ergebnisse – das motiviert! Mein Brustumfang hat sich von 92 auf 96 Zentimeter vergrößert. Wahnsinn! An der Beinpresse schaffe ich knapp 20 Kilogramm mehr als noch vor 4 Wochen. Und statt nach 9 Sit-ups keuchend das Training abzubrechen, schaffe ich davon jetzt 25 – in einer Minute. Wo soll das alles bloß noch hinführen? Werde auch ich eines Tages Gouverneur von Kalifornien sein?