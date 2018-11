Herzinfarkt vorbeugen: Diese 4 Tipps senken Ihr Herzinfarkt-Risiko

Ein Stechen in der Brust, Atemnot: Bei diesen Anzeichen sollten Sie hellhörig werden! Woran Sie einen Herzinfarkt erkennen und was zu tun ist

Meist beginnt es mit einem bedrohlichen Stechen in der Brust. Es scheint aus dem Nichts zu kommen und versetzt einen in Angst und Panik. Der erste Gedanke: ein Herzinfarkt! Doch nicht immer steckt hinter dem Stechen in der Brust auch gleich ein Herzinfarkt. Wir verraten Ihnen, bei welchen Anzeichen Sie sofort einen Notarzt rufen sollten und wie Sie diese lebensbedrohliche Situation vorbeugen können.

Was ist ein Herzinfarkt (Myokardinfarkt)?

Um die Funktion des Herzens zu verstehen, stellt man sie sich am besten als eine Pumpe vor, die die Blutbahnen antreibt, um den gesamten Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Damit das Herz einwandfrei Blut in die Adern pumpen kann, muss es selbst über die Herzkranzgefäße mit Blut und Sauerstoff versorgt werden.

Bei einem Herzinfarkt ist genau das jedoch nicht der Fall. Die Blutversorgung des Herzens ist stark beeinträchtigt oder komplett verhindert. Das passiert, wenn ein Herzkranzgefäß verstopft. "Das Herz bekommt ungenügend Sauerstoff und das entsprechende Herzgewebe stirbt daraufhin ab", erklärt Prof. Dr. med. Christian Jung vom Universitätsklinikum Düsseldorf. "In der Folge kann das Herz nicht mehr richtig pumpen." Nicht unwichtig ist, ob ein kleines oder ein größeres Herzkrankgefäß betroffen ist. Wenn eines der drei großen Herzkranzgefäße verstopft ist, stirbt ein großer Teil des Herzens ab – dann kann der Herzinfarkt innerhalb weniger Minuten tödlich enden.