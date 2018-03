Beziehungs-Aus: Herzschmerz schnell überwunden

Schmetterlinge im Bauch und dann kommt die Trennung – trotzdem ist das für viele kein Weltuntergang

Falls Ihre Liebste Sie morgen vor sie Tür setzt, Kopf hoch! Sie werden schon bald darüber hinweg sein. Denn Verliebte überwinden den Trennungsschmerz meist schneller als erwartet, so eine Studie der Northwestern University. Zudem fällt der Liebeskummer weniger schwer aus, als die betroffenen Personen noch zuvor befürchtet hätten.

Stecke man in einer Beziehung, die gut läuft, so Untersuchungsleiter Paul Eastwick, male man sich die schlimmsten Horrorvisionen darüber aus, wie schlecht es einem nach der Trennung wohl gehen würde. Tatsächlich reicht das Ausmaß des Liebeskummers laut Eastwick allerdings nicht im geringsten an die katastrophalen Vorhersagen vor der Trennung heran. Ihr Unglück überwinden die frisch Getrennten verhältnismäßig schnell.

Die Psychologen hatten über mehrere Monate hinweg Paare begleitet, von denen dann einige innerhalb dieses Zeitraums getrennte Wege gingen. Bei allen Testpersonen "heilte das gebrochene Herz" schneller als vorher von ihnen vorausgesagt.

