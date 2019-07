Schnelltest: Habe ich Heuschnupfen?

Ist das eine Allergie oder bloß Erkältung? Wie du Symptome von Heuschnupfen ganz schnell erkennst. Plus: Diese Pollen fliegen im Juli

Kaum etwas verhagelt uns die Stimmung in Frühling und Sommer so sehr, wie wenn wir die warmen Tage jedes Jahr aufs Neue mit laufender Nase und tränenden Augen erleben müssen. Rund 18 Millionen Menschen sind in Deutschland von Heuschnupfen betroffen – einer allergischen Reaktion auf Pollen.

>>> Das sind die häufigsten Heuschnupfen-Auslöser

Aber nicht nur Augen und Nase leiden – es gibt noch weit mehr unangenehme Nebenerscheinungen, die uns die nervige Pollenallergie aufbürdet. Wir schlafen schlecht, fühlen uns matt und mies gelaunt und häufig sogar richtig krank. "Bei etwa 10 bis 20 Prozent der Patienten ist das der Fall. Sie haben eine Matschbirne und fühlen sich schlapp", sagt der Allergologe Dr. Jörg Kleine-Tebbe vom Berliner Allergie- und Asthma-Zentrum Westend.

Habe ich Heuschnupfen oder ist das bloß eine Erkältung?

Wenn im Frühling oder Sommer plötzlich Erkältungssymptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen auftauchen, fragen sich viele Menschen, ob sie sich schlichtweg verkühlt haben, die typische Sommergrippe anklopft oder ob vielleicht doch eine Allergie dahintersteckt – Heuschnupfen nämlich.