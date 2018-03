Die harte Nuss im Unterleib: Hilfe für die Prostata

Vorbeugung

Bestimmte Grundnahrungsmittel der mediterranen Küche beugen Prostatakrebs vor. Eine aktuelle Untersuchung, die das renommierte „Journal of the National Cancer Institute“ veröffentlichte, belegt, dass Männer, die täglich mehr als 10 Gramm Knoblauch (drei Zehen) oder eine Frühlingszwiebel essen, ein um 50 Prozent geringeres Risiko haben als jene, die weniger als zwei Gramm konsumieren. Dafür können wir uns bei den organischen Schwefelverbindungen bedanken, die in beiden Gemüsesorten enthalten sind.

Und dann gibt es ja noch Rotwein: Rote Trauben sind prall gefüllt mit Resveratrol, einem Antioxidationsmittel, das in verschiedenen Pflanzen zu finden ist und – einem Bericht des M. D. Anderson Cancer Center an der Universität von Texas zufolge – helfen kann, der Entstehung von Prostatakrebs entgegenzuwirken. Ein Glas Rotwein am Tag reicht dafür schon aus. Frische Trauben sind als Prostataschutz ebenfalls geeignet. Saft ist nicht ganz so wirksam, weil Resveratrol vor allem in der Schale der Beeren enthalten ist.