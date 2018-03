Men's Help: "Mein Bizeps wird nicht dicker – trotz Training!"

Obwohl Erik seit 5 Jahren regelmäßig im Fitness-Studio trainiert, legt er nicht an Muskelmasse zu – dabei hätte er so gerne kräftige Arme

Es ist zum Verrücktwerden: Erik Meier schuftet sich seit Jahren regelmäßig im Fitness-Studio ab. „Zweimal pro Woche bin ich dort, jeweils mindestens eine Stunde“, so Erik. „In den fünfeinhalb Jahren komme ich auf 572 Stunden reine Trainingszeit – doch leider praktisch ohne Wirkung!“ Besonders unzufrieden ist er mit dem Wachstum seines Bizeps: Nullwachstum. Erik ist über die Jahre zwar stärker geworden, aber ein Blick auf seine Statur zeigt: Wirklich kräftig ist er nicht. „Warum nur? Was mache ich falsch? Wieso will der Bizeps einfach nicht wachsen?“ Fragen, denen Men’s-Health-Fitness-Redakteur Oliver Bertram zusammen mit dem Hamburger Kraftsport- und Ernährungs-Experten Berend Breitenstein auf den Grund gegangen ist.