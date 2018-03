Kleineres Unfallrisiko: Hintensitzen ist sicherer

Wer sich im Auto nach hinten in die Mitte setzt, besitzt im Falle eines Unfalls die besten Überlebenschancen

Der mittlere Rücksitz ist der sicherste Platz im Auto, so eine US-Studie. Danach sitzen Mitfahrer auf der Rückbank fast doppelt so sicher wie vorne. Zudem ist der Mann in der Mitte noch 16 Prozent sicherer aufgehoben als seine Nachbarn auf den seitlichen Plätzen.

Nach Ansicht von Studienleiter Dietrich Jehle von der Uni in Buffalo sind die Mitfahrer auf den Plätzen an den Türen bei einem seitlichen Aufprall stärker betroffen. In der Mitte seien überdies die Drehkräfte geringer. Der Mediziner und sein Team hatten tödliche Verkehrsunfälle mit ingesamt über 60.000 Fahrzeuginsassen analysiert.